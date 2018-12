US-Präsident Trump hat sich massiv über eine "schlechte Presse" für seinen Truppenanzug aus Syrien beklagt.

Er sei die einzige Person in Amerika, die sagen könne, er ziehe die großartigen amerikanischen Truppen siegreich ab und werde dafür in den Presse Medien kritisiert, teilte er via Twitter mit. Im Übrigen löse er Wahlversprechen ein. Er habe gesagt, dass er man aus Syrien und anderen Orten rausgehen werde. Jetzt, wo er damit anfange, gefalle es den "Fake-News-Medien" nicht oder irgendwelchen gescheiterten Generälen, die nicht in der Lage gewesen seien, den Job zu erledigen, bevor er gekommen sei. Seine politische Leistung werde nicht angemessen gewürdigt, führte Trump aus. Wenn jemand anderes als Donald Trump das gemacht hätte, was er in Syrien geleistet habe, wäre er ein nationaler Held. Als er Präsident geworden sei, sei Syrien "ein ISIS-belasteter Schlamassel" gewesen. Nun sei die Terrormiliz IS größtenteils weg. Die Reste würden weiterhin bekämpft, während man gleichzeitig die Truppen langsam zurück nach Hause zu ihren Familien hole.

Graham rudert zurück

Trump hatte am 19. Dezember den sofortigen Beginn des Rückzugs der 2.000 US-Soldaten aus Syrien bekannt gegeben. Dies hatte teils heftige Kritik ausgelöst - unter anderem beim als einflussreich geltenden republikanischen Senator Graham. Verteidigungsminister Mattis kündigte seinen Rücktritt an.



Nach einem Treffen mit Trump stellte sich Graham nun hinter dessen Syrien-Entscheidung. Der Senator betonte, die Pläne zum Abzug würden auf "kluge Weise" verlangsamt. "Der Präsident versteht die Notwendigkeit, die Arbeit zu Ende zu bringen", sagte Graham nach dem Gespräch im Weißen Haus. Er gehe davon aus, dass der Präsident mit dem Abzug der US-Truppen warte, bis die Dschihadistenmiliz IS vollständig besiegt sei. Wörtlich sagte er: "Ich denke, wir befinden uns in einer Pausensituation." Graham, Senator von South Carolina, gilt als enger Vertrauter Trumps.

Irak deutet größere Rolle nach US-Truppenabzug an

Der Irak will nach dem Abzug der US-Truppen aus Syrien in dem Nachbarland eine größere Rolle bei der Bekämpfung der Islamisten spielen. Ministerpräsident Mahdi teilte in Bagdad mit, dass sich Vertreter seiner Regierung mit dem syrischen Präsidenten Assad in Damaskus getroffen hätten. Der Irak wolle die Initiative ergreifen und nicht die Folgen des US-Abzugs ausbaden müssen. Mahdi betonte, man könne über die bisherige Vereinbarung mit Syrien hinausgehen, wonach Luftangriffe gegen IS-Extremisten auf syrischem Gebiet geführt würden.