US-Präsident Trump hat den Verteidigungsminister ausgetauscht.

Er teilte auf Twitter mit, der bisherige Chef des Pentagon, Esper, sei gekündigt. An seine Stelle trete der bisherige Leiter des Nationalen Anti-Terror-Zentrums, Miller.



Der 55-Jährige traf wenig später im Verteidigungsministerium in Washington ein und wurde über laufende Militäreinsätze und die Atomwaffen-Codes informiert.



Esper war in den vergangenen Monaten mehrfach mit Trump aneinandergeraten, unter anderem, als dieser wegen der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt das Militär im Land einsetzen wollte. Esper hatte das abgelehnt und war damit öffentlich auf Distanz zum Präsidenten gegangen.



Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Pelosi, bezeichnete die Entlassung Espers als Zeichen dafür, dass Trump "Chaos säen" wolle. Dies werfe ernsthafte Fragen zu den Plänen des Präsidenten in den letzten Tagen seiner Amtszeit auf.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.