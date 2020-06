Jetzt ist es offenbar beschlossene Sache: Die USA ziehen tausende Soldaten aus Deutschland ab. Das hat US-Präsident Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus bestätigt. Er sagte, die Zahl der Soldaten werde auf 25.000 reduziert.

Trump begründete den Teilabzug damit, dass Deutschland zu wenig für seine Verteidigung und das NATO-Bündnis ausgebe. Unklar ist, wie viele Soldaten genau abgezogen werden sollen. Trump nannte eine Gesamtstärke in Deutschland von 52.000 Soldaten. In der Regel sind es aber nur rund 35.000. Mehrere Medien hatten vor rund zwei Wochen den geplanten Abzug von 9.500 Soldaten gemeldet.



Die deutsche Botschafterin in Washington, Haber, bestätigte Trumps Angaben. Sie sei vom Pentagon entsprechend informiert worden, sagte sie. Die militärische Zusammenarbeit Deutschlands mit den USA bleibe aber eng.