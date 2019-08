Nach den jüngsten Schusswaffenangriffen in den USA ist Präsident Trump in die betroffenen Städte gereist.

In Dayton im Bundesstaat Ohio besuchte er ein Krankenhaus. Er sprach mit Angehörigen der Opfer und Ersthelfern. Etwa 200 Personen protestierten vor dem Gebäude für ein strengeres Waffenrecht. In Dayton hatte ein Mann am Wochenende neun Menschen getötet. Nach Angaben der Polizei ist das Motiv weiterhin unklar. Trump twitterte vor der Reise, dass der Schütze demokratische Politiker unterstützt habe. Eine Quelle für diese Angaben nannte er nicht. Der Sender CNN hatte berichtet, der Schütze habe linksextreme Ansichten vertreten.



Im Anschluss reiste Trump weiter nach El Paso. In der texanischen Stadt hatte ein offenbar rassistisch motivierter Mann in einem Einkaufszentrum um sich gefeuert und 22 Menschen getötet. Im Vorfeld hatten unter anderem demokratische Politiker dem Präsidenten vorgeworfen, mit seiner Rhetorik besonders gegen Einwanderer zur Tat beigetragen zu haben. Trump wies diese Vorwürfe zurück. Er glaube, dass er mit seinen Worten nicht spalte, sondern Menschen zusammenbringe, sagte er.