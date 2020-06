US-Präsident Trump hat Demonstranten mit Konsequenzen gedroht, wenn sie bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt Statuen historischer Figuren zu Fall bringen.

Trump sagte dem Fernsehsender Fox News, diese Demonstranten seien Vandalen und Anstifter, in gewisser Weise Terroristen. Irgendwann werde es Vergeltung geben. Er habe die Nationalgarde mobilisiert, um Denkmäler in der Hauptstadt Washington zu schützen. Die Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben in den USA eine Debatte über die Erinnerungskultur des Landes angestoßen. In verschiedenen Landesteilen stürzten Aktivisten Statuen vom Sockel, die historische Figuren darstellen, die in Verbindung mit Rassismus gebracht werden.