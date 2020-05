Die Proteste gegen Polizeigewalt in den USA nehmen immer größere Ausmaße an. In Minneapolis im Bundesstaat Minnesota setzten Demonstranten ein Polizeirevier in Brand. In Louisville, Kentucky, wurden sieben Menschen angeschossen. Präsident Trump droht mit Konsequenzen.

Trump schrieb auf Twitter, das Militär stehe auf der Seite des Gouverneurs und könne die Kontrolle übernehmen. Im Falle von Plünderungen, werde das Schießen beginnen. Solche "Schlägertypen" - so Trump wörtlich - entehrten das Andenken an George Floyd.



Auslöser der Proteste ist das Schicksal des Afroamerikaners George Floyd. Er war am Montag nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis gestorben. Seitdem gehen in den USA täglich Menschen auf die Straße. In Minneapolis hatten sie am Donnerstag zunächst friedlich begonnen. Am Abend durchbrachen dann hunderte Demonstranten Absperrungen vor einer Polizeiwache, warfen Fensterscheiben ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude, das die Beamten vorher verlassen hatten. Auch aus der Nachbarstadt St. Paul wurden Proteste, Brandstiftungen und Plünderungen gemeldet. Die Polizei setzte Tränengas ein. Der Gouverneur des Bundesstaats Minnesota, Walz, erklärte den Notstand und mobilisierte auf Wunsch der Bürgermeister die Nationalgarde. Hunderte Soldaten stehen nun bereit, um die Polizei zu unterstützen.

Proteste auch in New York

Auch in anderen Städten gab es Proteste, unter anderem in New York, Denver und Phoenix. In Louisville im Bundesstaat Kentucky wurden mindestens sieben Demonstranten angeschossen. Nach Angaben der Polizei wurden die Schüsse aber nicht aus Dienstwaffen abgegeben.



Der Afroamerikaner George Floyd war am Montag in einem Krankenhaus gestorben, nachdem ein Polizist minutenlang sein Knie auf den Hals des 46-Jährigen gedrückt hatte. Ein Video von dem Vorfall wurde im Internet verbreitet.



Zahlreiche US-Sportler äußerten sich in den sozialen Netzwerken erschüttert. Unter anderem der Basketballer Stephen Curry kritisierte, dass schwarzes Leben keine Rolle spiele. Der frühere Football-Star Colin Kaepernick verteidigte die massiven Proteste. "Wenn Höflichkeit zum Tod führt, ist Revolte die einzige logische Reaktion", schrieb der 32-Jährige auf Twitter: "Wir haben das Recht, uns zu wehren!"



Kaepernick wurde 2017 weltweit zur Symbolfigur im Kampf gegen Polizeigewalt und Alltagsrassismus in den USA, als er anfing, sich im Stadion beim Erklingen der Nationalhymne hinzuknien. Er wurde dafür von Präsident Trump angefeindet und findet seither keine Anstellung mehr in der Profi-Liga NFL.