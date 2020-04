US-Präsident Trump hat der Weltgesundheitsorganisation damit gedroht, Beitragszahlungen seines Landes zu stoppen.

Seine Regierung werde dies prüfen, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Zur Begründung erklärte er, die WHO habe in ihrer Reaktion auf die Ausbreitung des Corona-Virus eine "fehlerhafte Empfehlung" abgegeben. Unter anderem sei davon abgeraten worden, die Grenzen für Reisende aus China zu schließen. Ähnlich hatte sich Trump zuvor schon auf Twitter geäußert. Zudem erklärte er, die USA seien zwar der größte Beitragszahler, die WHO sei aber "zu sehr auf China zentriert". Trump ist allgemein ein scharfer Kritiker internationaler Organisationen.



In den USA starben innerhalb von 24 Stunden fast 2.000 Menschen an den Folgen des Coronavirus. Das geht aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität hervor. Es handelt sich um die höchste Zahl an Todesfällen, die innerhalb eines Tages seit Ausbreitung des Erregers in einem Land verzeichnet wurde.