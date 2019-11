US-Präsident Trump hat seinen türkischen Kollegen Erdogan im Washington empfangen.

Bei dem Gespräch soll es nach Angaben des Weißen Hauses um die Lage in Nordsyrien gehen, wo die Türkei nach dem Rückzug der US-Truppen gegen die Kurdenmiliz YPG vorgeht. Die Offensive des türkischen Militärs hatte das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen den Nato-Partnern weiter verschärft. Dem Vernehmen nach will die amerikanische Seite auch den Erwerb eines russischen Raketensystems durch die Türkei zur Sprache bringen.



Erdogan hatte vor seinem Abflug in die USA gesagt, er sehe der Begegnung mit Trump positiv entgegen. Er will nach eigenen Worten auch über die Auslieferung des in den USA lebenden Predigers Gülen sprechen, den die Türkei für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht.