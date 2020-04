US-Präsident Trump hat den Generalinspekteur der Geheimdienste, Atkinson, entlassen.

In einem Schreiben an den Senat heißt es, er werde Atkinson in 30 Tagen seines Amtes entheben. Trump begründet den Schritt mit Vertrauensverlust, nennt aber keine Details.



Atkinson spielte eine wichtige Rolle in der Ukraine-Affäre. Als Aufseher der Geheimdienste hatte er die Beschwerde eines Whistleblowers an den Kongress weitergeleitet, die letztlich zu dem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump im Kongress führte.



Die Demokraten kritisierten die Entscheidung des Präsidenten. Es sei unverständlich, dass dieser inmitten des Corona-Ausnahmezustandes die Integrität des Geheimdienstes untergrabe.