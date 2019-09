US-Präsident Trump hat seinen umstrittenen Nationalen Sicherheitsberater Bolton entlassen.

Trump erklärte auf Twitter, er habe Bolton zum Rücktritt aufgefordert, weil sie bei vielen Themen sehr unterschiedlicher Meinung gewesen seien. Der Präsident will in der kommenden Woche einen Nachfolger bekannt geben.



Bolton gilt als Hardliner. So propagiert er einen harten Kurs gegen den Iran oder gegen Nordkorea.