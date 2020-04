US-Präsident Donald Trump erwägt, Inlandsflüge zu besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Städten zu unterbinden.

Dadurch könnten die Flughäfen von New York, New Orleans und Detroit geschlossen werden. Trump sagte, er denke darüber nach. Ihm bereiteten aber die Auswirkungen auf die ohnehin schwer mitgenommene Luftfahrtbranche Sorge. Es sei deshalb eine sehr schwierige Entscheidung.



Trump sagte zu, dass weiterhin Helfer für die Landwirtschaft einreisen dürfen. Die Vereinigten Staaten bräuchten die Migranten, um die Farmen zu bewirtschaften, so der Präsident.



Die Zahl der gemeldeten Ansteckungen in den USA hat nach Angaben der Johns Hopkins Universität die Marke von 200.000 überschritten. Das entspricht einer Verdopplung binnen fünf Tagen.