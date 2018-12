US-Präsident Trump droht erneut mit einer Schließung der Grenze zu Mexiko, sollte ihm weiterhin das Geld für den Bau einer Mauer verwehrt werden.

Per Twitter bezeichnete er zugleich die Demokraten als destruktiv. Diese lehnen Trumps Milliarden-Forderung für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko ab. Dies hat bereits zu einer Haushaltssperre und zum Stillstand in zahlreichen Bundesbehörden geführt. Mit einer Lösung des Streits kann frühestens in der kommenden Woche gerechnet werden.