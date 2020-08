US-Präsident Trump hat sich gegen die von einem Berufungsgericht verfügte Aufhebung des Todesurteils gegen den Attentäter vom Bostoner Marathonlauf gewandt.

Er müsse erneut zum Tode verurteilt werden, forderte Trump per Twitter. Kaum jemand habe die Todesstrafe mehr verdient als der Boston-Bomber. Bei der Neuauflage des Prozesses müsse die Staatsanwaltschaft erneut die Todesstrafe fordern.



Ein Bundesberufungsgericht hatte das 2015 verhängte Todesurteil am Freitag aufgehoben. Es verwies den Fall an ein untergeordnetes Gericht zurück, um über ein neues Strafmaß zu entscheiden. Bei dem Anschlag auf den Boston-Marathon im April 2013 wurden drei Menschen getötet, 264 wurden verletzt.