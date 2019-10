US-Präsident Trump hat die Ukraine und China zu Ermittlungen gegen seinen politischen Herausforderer Biden und dessen Sohn ermuntert.

In Washington sagte Trump, wenn die Ukraine ehrlich wäre, würde sie eine umfassende Untersuchung der Bidens einleiten. Wäre er an der Stelle von Staatschef Selenskyj, würde er das empfehlen. Ähnlich äußerte er sich in Richtung China. Die Aktivitäten der Bidens in China seien ungefähr genauso schlimm wie das, was in der Ukraine passiert sei. Trump verdächtigt sie, in beiden Ländern in Korruptionsvorgänge verwickelt gewesen zu sein. Belege führte er nicht an. - Politiker der Demokraten werfen Trump vor, sein Amt für persönliche Zwecke zu missbrauchen. Sie streben deshalb ein Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten an.