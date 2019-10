US-Präsident Trump hat die Ukraine und China offen zu Ermittlungen gegen seinen politischen Herausforderer Biden und dessen Sohn ermuntert.

Trump sagte in Washington, die Aktivitäten der Bidens in China seien ungefähr genauso schlimm wie das, was in der Ukraine passiert sei. Der Präsident verdächtigt Joe und Hunter Biden, in Korruption verwickelt gewesen zu sein, legt aber keine Belege vor.



Führende Politiker der Demokraten beschuldigen Trump deshalb, sein Amt für persönliche Zwecke zu missbrauchen, und streben ein Amtsenthebungsverfahren an. Heute veröffentlichten sie Textnachrichten des früheren Ukraine-Sondergesandten Volker. Demnach soll die US-Regierung dem ukrainischen Staatschef Selenskyj eine Einladung ins Weiße Haus in Aussicht gestellt haben, wenn er gegen die Bidens ermitteln lässt.