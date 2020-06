US-Präsident Trump hat mit Zufriedenheit auf die unerwartet gesunkene Arbeitslosenquote in seinem Land reagiert.

Trump sagte in Washington, dies sei ein großartiger Tag. Er hoffe, dass George Floyd nun vom Himmel herabschaue und sage, in seinem Land geschehe eine großartige Sache. Floyd war bei einem brutalen Polizeieinsatz am 25. Mai in der Stadt Minneapolis getötet worden. Dies löste in den USA tagelange und teils gewalttätige Proteste wegen der häufigen Polizeigewalt gegen Schwarze aus.



Trump äußerte sich, nachdem das US-Arbeitsministerium eine Arbeitslosenquote für den Mai von 13,3 Prozent bekanntgegeben hatte. Befürchtet worden war ein Anstieg auf rund 20 Prozent. Im April waren es 14,7 Prozent gewesen; vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie lag die Quote im Februar bei 3,5 Prozent