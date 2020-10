Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Trump hat das Krankenhaus kurz verlassen, um Anhänger vor dem Gebäude zu grüßen.

Trump ließ sich in einem gepanzerten SUV-Fahrzeug an den versammelten Menschen vorbeifahren. Der Präsident war winkend auf dem Rücksitz hinter der Scheibe zu erkennen. Er und seine Begleiter in dem Wagen trugen Masken. Zuvor hatte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter eine weitere Erklärung veröffentlicht, in der er erneut den Ärzten im Walter-Reed-Militärkrankenhaus in Bethesda bei Washington dankte. Der Präsident räumte zugleich ein, dass ihn seine Ansteckung mit dem Krankheitserreger eine Menge gelehrt habe. Er sei "wirklich zur Schule gegangen", sagte Trump wörtlich. Kritiker werfen dem Republikaner vor, die Gefahren der Pandemie zu lange heruntergespielt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.