Der Präsident der USA, Trump, hat bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 den Patriotismus beschworen.

Im Bundesstaat Pennsylvania, wo eines der entführten Flugzeuge abgestürzt war, führte er aus, die Helden von Flug 93 seien eine immerwährende Erinnerung, dass das Land sich stets erheben, aufrecht stehen und zurückschlagen werde. Den Angehörigen der Opfer sagte er, jeder Herzschlag in Amerika sei heute mit den ihren verbunden.



Die Terroristen wollten das Flugzeug nach Washington fliegen, doch die Passagiere widersetzten sich ihnen. Die Maschine stürzte ab. Alle Menschen an Bord kamen ums Leben. Weitere Terroristen flogen währenddessen zwei Verkehrsmaschinen in die Türme des World Trade Centers in New York und eines ins Pentagon in Arlington. Fast 3.000 Menschen wurden getötet.

