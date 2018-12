Nach dem sogenannten "Shutdown" in den USA hat Präsident Trump die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Regierungs-Stillstands geäußert.

Trump erklärte in einer per Twitter verbreiteten Videobotschaft, er setze weiterhin auf eine parteiübergreifende Lösung. Der Präsident bekräftigte seine Forderung nach dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.



Der "Shutdown" war heute früh in Kraft getreten, nachdem Trumps Republikaner es nicht geschafft hatten, im Senat die nötigen Stimmen der oppositionellen Demokraten für einen Staatshaushalt im Sinne des Präsidenten zusammenzubringen. Er fordert fünf Milliarden Dollar für die Mauer und will nur dann das entsprechende Haushaltgesetz unterzeichnen. Der Stillstand bedeutet, dass eine Reihe von Regierungsbehörden nicht oder nur eingeschränkt arbeiten. Bedienstete werden in Zwangsurlaub geschickt oder sind zunächst ohne Gehalt tätig.

Politologe: "Ein Überlebenskampf für Trump"

Anders als Trump glaubt der Politikwissenschaftler am John-F.-Kennedy-Institut der Freien Universität Berlin, Lammert, nicht an ein schnelles Ende des "Shutdown". Für Trump scheine der Streit um die Mauer zu Mexiko ein Überlebenskampf zu sein, sagte Lammert im Deutschlandfunk. Der Bau der Mauer sei das zentrale Versprechen seines Wahlkampfs gewesen. Jetzt müsse der US-Präsident liefern, sonst gehe ihm die Unterstützung seiner Basis verloren. Deswegen sei zu erwarten, dass Trump das Thema ausreizen werde und dass auch die Demokraten "nicht zwinkern" würden.



Lammert meinte, der unmittelbare Einfluss des "Shutdown" sei nicht groß. Er sei aber angesichts der schwächelnden Wirtschaft ein Signal dafür, dass man in Washington keine Politik mehr machen könne. Das werde die Finanzmärkte noch nervöser machen.