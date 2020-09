US-Präsident Trump ist in der Stadt Kenosha eingetroffen, die seit den Polizeischüssen auf einen Afroamerikaner von gewaltsamen Protesten erschüttert wird. Er ließ sich niedergebrannte Ladenlokale zeigen und sprach mit den Besitzern. Der Gouverneur von Wisconsin und der Bürgermeister hatten Trump von dem Besuch in der Stadt abgeraten, weil sie eine Zunahme der Spannungen befürchteten.

Trump sagte, Kenosha sei von Krawallen getroffen worden, die "gegen die Polizei gerichtet und anti-amerikanisch" gewesen seien. Konkret bezeichnete der Präsident die Ausschreitungen als "inländischen Terrorismus". Er widersprach auch der Einschätzung, dass die Proteste größtenteils friedlich gewesen seien.



Trump versprach eine Million Dollar Unterstützung für die örtliche Polizei und vier Millionen Dollar für den Wiederaufbau von Geschäften in Kenosha. Der Präsident verwies darauf, dass er den Verantwortlichen in der Stadt und im Bundesstaat Wisconsin die Unterstützung durch Bundesbeamte angeboten habe. Ein Treffen mit dem Mann, der bei dem Polizeieinsatz schwer verletzt worden war, hatte dessen Familie abgelehnt.

"Trump will mobilisieren"

In Kenosha gingen sowohl Anti-Rassismus-Demonstranten der Bewegung "Black Lives Matter" als auch Trump-Anhänger auf die Straße. Schon die Straße vom Flughafen in die Innenstadt war von Anhängern des Präsidenten und von Gegendemonstranten gesäumt, wie es in Agenturberichten heißt.



Mit dem Besuch in Kenosha will Trump nach Ansicht des Politologen Andrew Denison seine Anhänger mobilisieren. Die Frage sei aber, ob er nicht mehr Leute dabei verliere, die dann genauso engagiert gegen ihn auf die Straße oder zur Wahlurne gingen wie seine Anhänger, sagte Denison im Deutschlandfunk. Trumps alte Methode greife nicht mehr, seit sich die Lage durch Covid, Wirtschaftskrise und Fragen der Gerechtigkeit unter Schwarzen verändert habe. Denison betonte, "Black Lives Matter" sei zu einer gesellschaftsbreiten Bewegung geworden.