Der älteste Sohn des amtierenden US-Präsidenten, der 42-jährige Donald Trump Junior, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Er habe in dieser Woche von der Infektion erfahren, habe keine Symptome und sei in Quarantäne, teilte ein Sprecher in Washington mit. Vor ihm hatten sich bereits Präsident Trump selbst und die First Lady sowie deren gemeinsamer Sohn Barron infiziert. Sie haben sich mittlerweile wieder erholt.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.