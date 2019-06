US-Präsident Trump hat offiziell den Wahlkampf eingeläutet und seine Kandidatur für die Abstimmung im nächsten Jahr verkündet. Vor 20.000 Anhängern rief er in Orlando im Bundesstaat Florida dazu auf, seine "America First"-Politik weiter mitzutragen.

Die US-Wirtschaft boome und der amerikanische Traum sei lebendiger denn je. Den oppositionellen Demokraten warf Trump vor, das Land zu zerstören. - Florida gehört zu den Bundesstaaten mit einer Schlüsselrolle für den Ausgang der Präsidentenwahl im November 2020.

"So ein Gefühl von Patriotismus"

Im Beitrag von Torsten Teichmann für den Deutschlandfunk (Audio-Link) kommt etwa Ray, 28, aus Daytona zu Wort. Der Trump-Anhänger sagt, so ein Gefühl von Patriotismus bekomme man sonst nirgends. Für ihn zählt die Wirtschaftspolitik des Präsidenten zu dessen größten Erfolgen.



Bei den Republikanern gibt es außer Trump bislang nur einen Bewerber, der für die Partei in die Wahl ziehen will. Dabei handelt es sich um den früheren Gouverneur des US-Bundesstaats Massachusetts, Weld. Ihm werden keine nennenswerten Chancen eingeräumt, Trump die Kandidatur

streitig zu machen. Auf demokratischer Seite gibt es 20 Bewerber, die gegen Trump antreten wollen. Die Vorwahlen zur Bestimmung der Kandidaten beginnen im Februar.