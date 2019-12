US-Präsident Trump hat die Weltbank aufgefordert, China keine Kredite mehr zu gewähren.

Er äußerte sich entsprechend auf Twitter. Die Weltbank hatte jüngst milliardenschwere Kredite zu günstigen Konditionen an China genehmigt. Die Volksrepublik soll bis Mitte 2025 jährlich zwischen 1,0 und 1,5 Milliarden Dollar an Darlehen erhalten. US-Finanzminister Mnuchin hatte sich gegen die Förderung ausgesprochen. China sei für eine solche internationale Hilfe zu wohlhabend. Es vergebe selbst Hunderte Milliarden an Krediten an andere Länder für den Aufbau der sogenannten neuen Seidenstraße, die die Verbindungen zwischen der Volksrepublik und anderen Regionen der Welt verbessern soll.



Zwischen den USA und China gibt es seit Monaten einen Handelsstreit und haben Strafzölle auf Produkte des jeweils anderen Landes erhoben.