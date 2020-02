US-Präsident Trump hat die Oscar-Vergabe an den südkoreanischen Film "Parasite" kritisiert.

Er wandte sich vor allem gegen die Herkunft von "Parasite", der als erstes nicht-englischsprachiges Werk die Auszeichnung für den besten Film gewonnen hatte. "Was zur Hölle sollte das alles?", rief Trump während einer Wahlkampfveranstaltung in Colorado Springs. "Wir haben genug Probleme mit Südkorea und dem Handel. Obendrauf geben sie ihnen den besten Film des Jahres. War er gut? Ich weiß es nicht." Anfang Februar hatte "Parasite" unter anderem die Oscars für den besten Film und besten nicht-englischsprachigen Film erhalten.



Die Firma Neon, die für den der Vertrieb solcher Filme mit Untertiteln in den USA zuständig ist, erwiderte die Kritik im Kurznachrichtendienst Twitter - und erklärte über den US-Präsidenten: "Verständlich. Er kann nicht lesen."



In dem Gesellschaftsdrama "Parasite" geht es um die verhängnisvolle Begegnung einer reichen und einer armen Familie.