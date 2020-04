US-Präsident Trump hat angekündigt, sämtliche Einwanderung in die USA vorläufig auszusetzen.

Dazu werde er ein Dekret unterzeichnen, teilte Trump per Twitter mit. Zu Details äußerte er sich nicht. Der Präsident sprach in Anspielung auf das Coronavirus lediglich von einem "Angriff des unsichtbaren Feindes" und betonte, dass die Arbeitsplätze von Amerikanern geschützt werden müssten. Durch die Pandemie sind rund 22 Millionen Menschen in den USA arbeitslos geworden.



Einem Bericht der New York Times zufolge wird erwartet, dass ein Stopp von Greencards und Arbeitsvisa erfolgen könnte. Kritiker werfen Trump vor, mit dem Fokus auf Immigranten vom eigenem Versagen in der Coronavirus-Krise ablenken zu wollen.