Der ehemalige US-Präsident Trump hat seinen ersten öffentlichen Auftritt nach dem Ausscheiden aus dem Amt angekündigt.

Trump werde am nächsten Sonntag bei der Jahreskonferenz der Gruppe "American Conservative Union" reden, teilte ein Sprecher mit. Die Veranstaltung findet in Orlando im Bundesstaat Florida statt. Der Auftritt dürfte Hinweise auf das künftige Verhältnis Trumps zur Republikanischen Partei bringen. Außerdem rechnen Beobachter damit, dass Trump kritisch zu Entscheidungen seines Nachfolgers Biden Stellung bezieht. In den USA ist es an sich Tradition, dass sich frühere Staatschefs nicht mehr zur Tagespolitik äußern, nachdem sie das Weiße Haus verlassen haben.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.