US-Präsident Trump hat ein baldiges rigoroses Vorgehen gegen Einwanderer angekündigt, die sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhalten.

Trump teilte per Twitter mit, die zuständige Einwanderungsbehörde werde in der nächsten Woche damit beginnen, Millionen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis aus den USA zu entfernen. Sie würden so schnell aus dem Land geschickt, wie sie hereingekommen seien, so Trump. Guatemala bereite sich zudem darauf vor, ein drittes Abkommen zu unterzeichnen, in dem es sich verpflichte, etwas gegen die Abwanderung von dort in die USA zu unternehmen.