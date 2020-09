US-Präsident Trump hat einen deutlichen Ausbau der Corona-Testkapazitäten in seinem Land angekündigt.

Trump sagte im Weißen Haus in Washington, in den kommenden Wochen werde seine Regierung 150 Millionen Coronavirus-Schnelltests verteilen. 50 Millionen von ihnen gingen an bedrohte Bevölkerungsgruppen, etwa an Menschen in Alten- oder Pflegeheimen. Die andere 100 Millionen Tests würden den Bundesstaaten zur Verfügung gestellt. Damit sollten Bemühungen unterstützt werden, die Wirtschaft und Schulen dort wieder zu öffnen, fügte Trump hinzu.



Die USA sind mit bislang mehr als sieben Millionen Infektionen und über 200.000 Todesfällen das in absoluten Zahlen am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt. Kritiker werfen Trump vor, die Gefahren durch das Virus lange verharmlost zu haben. Bezogen auf die Einwohnerzahl liegen die USA von den am stärksten betroffenen Ländern bei den Infektionen hinter Israel, Peru, Chile und Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.