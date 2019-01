US-Präsident Trump hat die Spitzenvertreter der beiden Kongresskammern ins Weiße Haus eingeladen, um über ein mögliches Ende der Haushaltssperre zu reden.

Wegen des Streits um die vom Präsidenten verlangten Finanzmittel für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko konnte bisher kein Budget verabschiedet werden. Die Demokraten lehnen die Mauer ab. Die Regierungsgeschäfte stehen demzufolge seit bald zwei Wochen teilweise still.



Per Twitter wandte Trump sich nun an die Demokraten mit der Frage: "Wollen wir einen Deal machen?"



Am Donnerstag, einen Tag nach dem geplanten Treffen im Weißen Haus, tritt das neu gewählte Repräsentantenhaus zusammen, in dem die Demokraten eine Mehrheit haben.