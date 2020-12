Der scheidende US-Präsident Trump hat sein Veto gegen den vom Kongress beschlossenen Verteidigungshaushalt eingelegt.

Er könne die Vorlage nicht unterstützen, erklärte Trump im Weißen Haus in Washington. Er kritisierte unter anderem, dass mit dem umfassenden Gesetzespaket Online-Plattformen nicht stärker reglementiert würden. Zudem bemängelte er, dass die mögliche Umbenennung von Militärstützpunkten die Geschichte der Streitkräfte nicht respektiere. Auch der Versuch, den von ihm angeordneten Abzug von Soldaten aus Afghanistan, Südkorea und Deutschland per Gesetz zu begrenzen, stieß auf Kritik. Trump hatte sein Veto bereits angekündigt. Er könnte jedoch durch eine Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus und im Senat - also in beiden Kammern des Kongresses - überstimmt werden.



Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, warf Trump die Gefährdung des Landes und der Sicherheit des US-Militärs vor. Sie sprach mit Blick auf das Veto von einem Akt atemberaubender Rücksichtslosigkeit.

