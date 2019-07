In Washington hat US-Präsident Trump während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag die militärischen Leistungen der Vereinigten Staaten gewürdigt.

Auf den Stufen des Lincoln Memorial betonte Trump vor tausenden Zuhörern, die Nation sei stärker als je zuvor. Für Amerikaner sei nichts unmöglich. Er erinnerte an Leistungen des Landes seit der Unabhängigkeitserklärung und auch an die Mondlandung vor 50 Jahren. In Redepausen flogen mehrfach Kampfflugzeuge und -hubschrauber über Washington.



Mit der militärisch geprägten Parade brach Trump mit den üblichen Gepflogenheiten zum 4. Juli. Das stieß bei der Opposition auf Kritik. Die frühere Außenministerin Clinton von der Demokratischen Partei sagte, ein Präsident der Vereinigten Staaten sollte es nicht nötig haben, seinen Patriotismus auf diese Weise zu demonstrieren.