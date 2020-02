US-Präsident Trump hat den republikanischen Abgeordneten Ratcliffe als neuen Geheimdienstdirektor nominiert.

Sollte Ratcliffe vom Senat bestätigt werden, löst er den US-Botschafter in Deutschland, Grenell, ab. Dieser übt das Amt seit einer Wocher geschäftsführend aus. Ratcliffe war schon einmal für den Posten im Gespräch gewesen. Viele kritisierten damals dessen mangelnde Erfahrung in der Geheimdienstarbeit. Dem Nationalen Geheimdienstdirektor kommt in der Sicherheitspolitik der USA eine zentrale Rolle zu. Er koordiniert und überwacht die Arbeit der Geheimdienste und hat Kabinettsrang.