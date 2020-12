Der abgewählte US-Präsident Trump hat den Abzug von nahezu allen amerikanischen Truppen aus Somalia befohlen.

Bis Anfang 2021 solle ein Großteil der dort stationierten Kräfte das ostafrikanische Land verlassen, teilte das Pentagon mit. Konkrete Zahlen zur derzeitigen und künftigen Truppenstärke machte das Verteidigungsministerium nicht. Nach Angaben von US-Medien sind derzeit um die 700 US-Soldaten in Somalia stationiert.



Mitte November hatte Trump angekündigt, bis zum 15. Januar die Zahl der Soldaten in Afghanistan und im Irak auf jeweils etwa 2.500 zu reduzieren. Umgesetzt würde der Teilabzug damit unmittelbar vor der geplanten Amtseinführung des neu gewählten US-Präsidenten Biden am 20. Januar.

