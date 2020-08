US-Präsident Trump hat per Erlass weitere Corona-Hilfen für Arbeitnehmer, Arbeitslose, Mieter und Studenten angeordnet.

In Washington unterzeichnete er - live vom Fernsehen übertragen - entsprechende Dekrete. So will er die Maßnahmen auch ohne Zustimmung des Parlaments durchsetzen. Trump warf den Demokraten vor, sinnvolle Vorschläge im Kongress zu blockieren.



Der US-Präsident ordnete nach eigenen Angaben eine Kürzung der Lohnsteuer für Bürger mit einem Jahreseinkommen von weniger als 100.000 Dollar an. Zudem soll Mietern nicht gekündigt werden können. Als Drittes gab Trump eine neue wöchentliche Zusatzarbeitslosenhilfe von 400 Dollar pro Woche bekannt. Die Kosten dafür sollen die Bundesstaaten mittragen. Auch soll verschuldeten Studenten geholfen werden. - Demokraten und Republikaner im Kongress hatten sich nicht auf neue Corona-Hilfen einigen können.