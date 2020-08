US-Präsident Trump hat per Erlass weitere Corona-Hilfen für Arbeitnehmer, Arbeitslose, Mieter und Studenten angeordnet.

In Washington unterzeichnete er entsprechende Dekrete. So will er die Maßnahmen auch ohne Zustimmung des Parlaments durchsetzen. Laut US-Medien ist aber unklar, ob er dafür die Befugnis hat.



Trump warf den Demokraten vor, sinnvolle Vorschläge im Kongress zu blockieren.



Unter anderem ordnete der US-Präsident Maßnahmen für Arbeitslose an. Sie sollen bis zum Jahresende zusätzlich 400 Dollar pro Woche erhalten. Außerdem geht es um Verbesserungen für Studenten und ein Moratorium zum Schutz von Mietern vor Zwangsräumungen. - Demokraten und Republikaner im Kongress hatten sich nicht auf neue Corona-Hilfen einigen können. Die bisherigen Maßnahmen waren ausgelaufen.