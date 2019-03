US-Präsident Trump hat einem Medienbericht zufolge seinem Berater und Schwiegersohn Kushner Zugang zu streng geheimen Informationen ermöglicht.

Im vergangenen Jahr habe Trump seinen Stabschef angewiesen, Kushner eine entsprechende Sicherheitsfreigabe zu verschaffen, berichtet die "New York Times". Das sei gegen den ausdrücklichen Rat von Geheimdienst-Mitarbeitern geschehen. Das Blatt beruft sich auf vier von dem Vorgang unterrichtete Personen. Trumps Entscheidung, so heißt es weiter, habe führende Beamte beunruhigt.



Der Präsident hatte erst kürzlich in einem Interview mit der "New York Times" behauptet, keine Rolle bei der Bewilligung gespielt zu haben. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sanders, lehnte laut der Zeitung einen Kommentar ab.