US-Präsident Trump hat trotz der Corona-Pandemie eine weitere große Wahlkampfveranstaltung angekündigt.

Diese werde am 11. Juli in Portsmouth im Bundesstaat New Hampshire stattfinden, teilte sein Wahlkampfteam mit. Es werde eine Veranstaltung unter freiem Himmel sein. Alle Besucher erhielten Schutzmasken und würden ermutigt, diese auch zu tragen.



Am 20. Juni hatte Trump seinen Wahlkampf mit einer Großveranstaltung in Tulsa wieder aufgenommen. Das stieß auf Kritik, weil sie in einer Halle stattfand und tausende Menschen keine Schutzmasken trugen. - Trumps Herausforderer Biden will wegen der Pandemie auf Auftritte vor großem Publikum verzichten.