US-Präsident Trump will inmitten der Corona-Pandemie erstmals wieder eine Wahlkampfkundgebung abhalten.

Sie solle in einer Woche in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma stattfinden, erklärte Trump im Weißen Haus in Washington. Weitere Veranstaltungen seien in Florida, Texas und Arizona geplant. Trump bewirbt sich im November um eine zweite Amtszeit. Er hatte zuletzt eine Wahlkampfveranstaltung am 2. März in Charlotte in North Carolina abgehalten. Anschließend hatte die Corona-Krise Kundgebungen unmöglich gemacht. Die Pandemie ist in den USA noch nicht überwunden. In einigen Bundesstaaten gibt es neue Ausbrüche mit teilweise stark ansteigenden Zahlen von Infektionen.