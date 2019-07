US-Präsident Trump hat mit einer Äußerung über vier weibliche Abgeordnete der oppositionellen Demokraten Empörung ausgelöst.

Trump schrieb auf Twitter, einige Politikerinnen kämen aus Ländern mit völlig unfähigen und korrupten Regierungen und wollten nun den Menschen in den USA erklären, wie Amerika regiert werden müsse. Sie sollten stattdessen dahingehen, wo sie hergekommen seien. Dort könnten sie dazu beitragen, ihre Heimatländer in Ordnung zu bringen.



Trump nannte keine Namen, spielte aber deutlich auf eine Gruppe von vier jungen Kongress-Abgeordneten an, die ihn häufig kritisieren. Sie sind bis auf eine in den USA geboren. Die Sprecherin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, Pelosi, kritisierte Trumps Äußerungen als rassistisch. Sie zeigten, dass es schon immer das Ziel des Präsidenten gewesen sei, Amerika wieder weiß zu machen.