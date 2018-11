Die US-Regierung will die richterliche Aufhebung der von US-Präsident Trump verfügten schärferen Asylregeln vor dem Obersten Gericht anfechten.

Man werde den Antrag für eine Berufung so schnell wie möglich einreichen, kündigte die künftige Heimatschutzministerin Nielsen in San Diego an. Sie nannte die Entscheidung des Bundesrichters "gefährlich" für das Land.



Dieser hatte gestern eine einstweilige Verfügung gegen das Dekret von Trump erlassen und betont, der Präsident dürfe die Einwanderungsgesetze nicht neu schreiben. Trump hatte angeordnet, dass illegal eingereiste Menschen fortan kein Asyl mehr beantragen dürfen. Dagegen hatten Bürgerrechtsgruppen geklagt.