In den USA ist erneut eine Hinrichtung auf Grundlage des Bundesrechts vollstreckt worden.

Ein wegen Mordes zum Tode verurteilter Afroamerikaner wurde im Bundesstaat Indiana mit einer Giftspritze getötet. Es war bereits die zweite derartige Hinrichtung in zwei Tagen und die zehnte in diesem Jahr. Hinrichtungen auf Bundesebene waren in den USA 17 Jahre lang ausgesetzt. Die Regierung des scheidenden US-Präsidenten Trump hatte ihre Wiederaufnahme durchgesetzt. Sie will bis zur Amtsübergabe an den Demokraten Biden im Januar noch weitere Todesurteile vollstrecken lassen. Übliche Praxis ist eigentlich, auf Exekutionen in der Übergangszeit nach Präsidentenwahlen zu verzichten.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.