US-Präsident Trump reist heute nach Pittsburgh, wo am Samstag ein Attentäter in einer Synagoge elf Menschen erschossen hat.

Das kündigte Trumps Sprecherin Sanders an. Trump werde von der First Lady begleitet. Beide wollten ihre Unterstützung für die jüdische Gemeinde zum Ausdruck bringen. Allerdings ist Trump nicht bei allen Gemeindemitgliedern willkommen. In einem offenen Brief warf ihm eine Gruppe jüdischer Geistlicher vor, mit aggressiver Rhethorik Gewalt zu befeuern. Trump sei in Pittsburgh nicht willkommen, solange er nicht vollends den weißen Nationalismus verurteile.



Der mutmaßliche Täter, ein 46-jähriger Antisemit, wurde gestern erstmals einem Gericht vorgeführt. Ihm droht die Todesstrafe.