US-Präsident Trump hat zum Boykott des Reifenherstellers Goodyear aufgerufen.

Grund sei, dass die Firma seine Anhänger benachteilige. Sie habe Kopfbedeckungen mit seinem Slogan "Make America Great Again" verboten, führte der Präsident auf Twitter aus. "Kaufen Sie bessere Reifen für viel weniger Geld!" Der Kurs der Goodyear-Aktie sackte nach Trumps Tweet zunächst um mehr als drei Prozent ab, bevor er sich sich später erholte.



Auslöser für Trumps Vorgehen dürften Medienberichte gewesen sein, wonach bei einer Schulung in einem Goodyear-Werk im Bundesstaat Kansas Bekleidung mit dem Slogan für nicht akzeptabel erklärt worden waren. Trump hatte schon im Wahlkampf 2016 auf das "MAGA"-Versprechen gesetzt, Amerika zu alter Größe zurückzubringen. Laut einem im Internet veröffentlichten Foto einer Präsentationsfolie wurden dagegen Symbole der der Bewegung "Black Lives Matter" gegen Gewalt an Schwarzen und für Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten erlaubt. Es blieb zunächst unklar, ob das Foto die tatsächliche Firmenpolitik zeigte.