US-Präsident Trump hat Bürgermeister und Gouverneure der oppositionellen Demokraten vorgeworfen, nicht genug gegen gewalttätige Demonstranten vorzugehen.

Sie müssten härter durchgreifen, schrieb er auf Twitter. Trump macht für die Unruhen Linksradidale und die Antifa verantwortlich. Er lobte den Einsatz der Nationalgarde im Bundesstaat Minnesota und mahnte, die Kräfte hätten früher angefordert werden sollen.



Hintergrund ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem Polizeieinsatz. Seit Tagen gibt es vielerorts Demonstrationen gegen rassistische Gewalt, dabei kommt es zu Ausschreitungen. In mehreren Städten gelten nächtliche Ausgangssperren, darunter inzwischen auch die Hauptstadt Washington.



Die Kirchen in den Vereinigten Staaten stellten sich hinter die Proteste. Vertreter von Katholiken, Protestanten und Baptisten nannten den Polizeieinsatz gegen Floyd "empörend". Es gebe noch immer kein Mittel gegen den Rassismus und das weiße Überlegenheitsgefühl, das sich in der amerikanischen Gesellschaft so hartnäckig halte.