US-Präsident Trump hält eine Wirtschaftsrezession als Folge der Coronavirus-Pandemie für möglich.

Die Entwicklung könne in diese Richtung gehen, sagte Trump vor Reportern. Er sprach sich dafür aus, Fluggesellschaften aus Bundesmitteln zu fördern. Er werde die Unternehmen zu 100 Prozent unterstützen. Diese sind wegen der verhängten Reisebeschränkungen besonders betroffen und verlangen Staatshilfen von umgerechnet mehr als 45 Milliarden Euro. Trump rief alle US-Bürger auf, Gruppen von mehr als zehn Menschen zu meiden. Die Notwendigkeit von Ausgangssperren - wie in San Francisco - sieht er nicht. In den USA melden die Zentren für Seuchenkontrolle mittlerweile fast 3.600 Infektionen. Die Zahl der Todesfälle beläuft sich auf 68.



Kanada kündigte an, die Grenzen größtenteils zu schließen. Nur Staatsbürger, US-Amerikaner und Menschen mit ständigem Wohnsitz in Kanada sind ausgenommen.



Russland sperrt nach Angaben der Regierung in Moskau ab dem morgigen Mittwoch bis zum 1. Mai seine Grenzen für Ausländer.