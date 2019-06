US-Präsident Trump hat die von ihm angekündigten Abschiebungen von Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung ausgesetzt.

Die Aktion, die in diesen Tagen beginnen sollte, hätte sich zunächst gegen rund 2.000 Familien in zehn Großstädten gerichtet. Trump erklärte nun, auf Bitten der oppositionellen Demokraten habe er die Abschiebungen um zwei Wochen verschoben.



Der Präsident streitet mit den Demokraten über eine Verschärfung der Migrationsgesetze. Am Montag hatte er die Ausweisung von Millionen illegaler Einwanderer angekündigt. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, die Demokratin Pelosi, nannte das "herzlos".