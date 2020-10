US-Präsident Trump und sein demokratischer Herausforderer Biden werden statt ihrer zweiten Fernseh-Debatte mit konkurrierenden Veranstaltungen gegeneinander antreten.

Der Fernsehsender NBC kündigte eine Fragestunde Trumps mit Wählern für die Nacht von Donnerstag auf Freitag in Miami an. Zur gleichen Zeit ist bereits seit vergangener Woche eine ähnliche Veranstaltung Bidens in Philadelphia geplant, die beim Sender ABC übertragen wird.



Wegen der Covid-19-Erkrankung Trumps sollte die zweite Fernsehdebatte mit Biden ursprünglich morgen online stattfinden. Der Präsident sagte seine Teilnahme jedoch ab.

