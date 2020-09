Die chinesischen Apps TikTok und WeChat werden von diesem Sonntag an in den USA blockiert. Wie das Weiße Haus in Washington mitteilt, soll der Download der Programme innerhalb der Vereinigten Staaten dann nicht mehr möglich sein.

Zur Begründung verweist das Präsidialamt auf Risiken für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der USA. Tiktok soll zudem ab dem 12. November für Nutzer in den USA nicht mehr funktionieren, während dies im Fall von WeChat schon ab Sonntag gelten soll. Handelsminister Ross führte aus, die Anordnung werde erlassen, um Chinas böswillige Sammlung persönlicher Daten amerikanischer Bürger zu bekämpfen. Allerdings habe Trump eine Frist bis zum 12. November eingeräumt, innerhalb der die Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit noch ausgeräumt werden könnten.



Die Social-Media-App TikTok hat in den USA rund 100 Millionen Nutzer. Sie gehört bei Kindern und Jugendlichen weltweit zu den derzeit beliebtesten Apps. Präsident Trump hatte zuletzt ihren Verkauf an ein amerikanisches Unternehmen gefordert. Verhandlungen darüber laufen derzeit noch.

