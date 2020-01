US-Präsident Trump trifft heute und morgen in Washington mit israelischen Spitzenpolitikern zusammen.

Premierminister Netanjahu und sein Herausforderer Gantz vom Bündnis Blau-Weiß reisten dazu in die USA. In den getrennt geführten Gesprächen mit Trump soll es um den Nahost-Plan der USA gehen. Er sieht Berichten zufolge unter anderem die Annektierung israelischer Siedlungen im Westjordanland sowie des Jordantals vor. Andere Teile des Westjordanlands sollten einem Palästinenserstaat zugeschlagen werden. Jerusalem soll den Angaben zufolge unter israelischer Kontrolle bleiben, mit einer symbolischen palästinensischen Präsenz.



Die Palästinenserführung hat den Plan bereits zurückgewiesen. Sie wirft Washington vor, in dem Konflikt auf israelischer Seite zu stehen.