US-Präsident Trump hat die staatlichen Behörden angewiesen, ihren Mitarbeitern kein Anti-Rassismus-Training mehr zu bezahlen. In einer Erklärung des Weißen Hauses heißt es, die Kurse seien "un-amerikanische Propaganda".

Teilnehmern sei erklärt worden, dass praktisch alle Weißen zu Rassismus beitrügen. Trumps Entscheidung erfolgte, nachdem es in mehreren US-Städten erneut teils gewalttätige Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gab.



In Portland im Bundesstaat Oregon und in Rochester im Bundesstaat New York gab es Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Mehrere Menschen wurde verletzt. In Louisville in Kentucky gerieten Anhänger der Black-Lives-Matter-Bewegung und Gegendemonstranten aneinander. Beide Seiten waren bewaffnet, es gab aber keine schweren Zwischenfälle.



Bundesaußenminister Maas kritisierte Trumps Umgang mit den landesweiten Anti-Rassismus-Protesten. Maas sagte der "Bild am Sonntag", die US-Bürger erwarteten von ihrem Präsidenten, dass er kein Öl ins Feuer gieße. Es sei aber zu befürchten, dass die Auseinandersetzungen im US-Präsidentschaftswahlkampf weiter angeheizt würden.